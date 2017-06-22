Будет восстановлено регулярное авиасообщение между Арменией и Сирией

  • Lragir.am
  • Бизнес - 22 Июня 2017, 14:34
/АРКА/. Между Сирией и Арменией будет восстановлено регулярное авиасообщение, а официальное открытие рейса Ереван-Дамаск состоится 28 июня, сообщила в четверг пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Сатеник Ованнисян.

"Рейс из Еревана в Дамаск будет осуществлен 28-го июня", – сказала она. 

Открытие регулярного рейса между Сирией и Арменией вызвало множество положительных отзывов у сирийской армянской общины.  

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