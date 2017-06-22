Будет восстановлено регулярное авиасообщение между Арменией и Сирией

/АРКА/. Между Сирией и Арменией будет восстановлено регулярное авиасообщение, а официальное открытие рейса Ереван-Дамаск состоится 28 июня, сообщила в четверг пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Сатеник Ованнисян. "Рейс из Еревана в Дамаск будет осуществлен 28-го июня", – сказала она. Открытие регулярного рейса между Сирией и Арменией вызвало множество положительных отзывов у сирийской армянской общины.