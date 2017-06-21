Beeline и Банк ВТБ (Армения) объявляют о запуске нового продукта: продажа смартфонов в рассрочку без дополнительных процентов и комиссий

Beeline в партнерстве с Банком ВТБ (Армения) запускают не имеющий аналогов на рынке РА продукт. Со следующей недели клиенты смогут приобрести смартфоны и услуги связи в одном пакете, без выплаты процентов и комиссий. Смартфоны предоставляются в рассрочку с постоплатными тарифными планами «Смарт» (от 2500 до 7500 драмов) в офисах продаж и обслуживания Beeline. Стоимость смартфонов - начиная со 100 000 драмов.

Основныe преимущества нового продукта:

Доступность: благодаря новому продукту абонент приобретает по той же цене не только смартфон, но еще и услуги связи;Экономия: проценты - 0%, комиссии – 0%;Удобство: возможность платить за смартфон и услуги связи через все каналы оплаты в частности: в офисах продаж Beeline, в терминалах, банках, онлайн.

"Данный продукт можно классифицировать как максимально клиентоориентированный, так как мы с нашим партнёром - телекоммуникационным оператором Beeline - предоставляем возможность прибрести желаемый товар сегодня и платить по удобному для клиента графику. И самое важное – мы не применяем к графику оплаты товара проценты и различные комиссии, что свойственно при покупке товаров в ПОС-кредит или стандартную рассрочку”.

"Благодаря новому продукту, нашим клиентам предоставляется уникальная возможность, приобретая cмартфон, платить не проценты за рассрочку, а за услуги связи. Beeline продолжает заботиться о простоте и удобстве услуг, при этом, старается сделать их максимально доступнее: например, приобретая Iphone 7 в рассрочку на 24 месяца абонент ежемесячно будет платить всего 22000 драмов при этом ежемесячно получая также услуги в рамках тарифного плана "Смарт 5500”, -

Решение о продаже смартфона в рассрочку принимается в офисах Beeline по условиям Банка ВТБ (Армения) и Beeline с предъявлением лишь паспорта и социальной карты. Возраст покупателя на момент получения рассрочки не должен быть ниже 21 года, а на момент погашения рассрочки не должен превышать 65 лет.

Данное предложение распространяется также на остальные модели смартфонов с минимальной стоимостью 100.000 драмов РА, максимально - 550.000 драмов РА с постоплатными тарифными планами «Смарт» в зависимости от стоимости смартфона.

С подробной информацией об условиях рассрочки можно ознакомиться в филиалах Банка ВТБ (Армения), в офисах Beeline, а также позвонив в Единую информационную службу Банка по номеру 87-87.