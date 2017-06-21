Посол США назвал условия для инвестиций в $8 млрд. в Армении

/АРКА/. Посол США Ричард Миллз подтвердил наличие потенциала для инвестиций размером $8 млрд. в Армении и назвал условия, при которых они смогут быть осуществлены. Ранеее Миллз говорил о наличии потенциала для инвестиций в Армении размером в $8 млрд. По его словам, данная цифра была названа Министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении, однако оценки посольства США в Армении также подтверждают наличие подобного потенциала. "Речь идет о потенциале, возможных инвестициях, которые могут быть осуществлены тогда, когда рынок электроэнергии будет полностью свободным и будет возможен экспорт электричества из Армении в Грузию, Иран, на юг", – сказал Миллз в кулуарах форума "Переоценка конкуренции в Армении: современные вызовы и будущее". Посол добавил, что возможность экспорта электроэнергии в Турцию также создаст реальные возможности для инвестиций. По его словам, подобный потенциал сможет быть реализован тогда, когда будут существовать соответствующие инфраструктуры, созданы системы передачи электрической энергии, которые позволят осуществлять обмен электроэнергией с Грузией. Как отметил посол, инвестиции могут быть направлена также на развитие возобновляемой энергетики, поскольку в Армении существует огромный потенциал в данной области – энергия ветра, солнца, гидроэнергетика. Он также добавил, что американские инвесторы проявляют заинтересованность именно в данной сфере.