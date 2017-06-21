В парламенте обсужден вопрос вовлечения Армении в мегапроект Китая «Один пояс – один путь»

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян принял Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в РА Тиана Эрлуна. Как передает пресс-служба парламента РА, А. Ашотян высоко оценил характер и динамику развития армяно-китайских отношений на парламентском уровне и выразил надежду на то, что в НС нового созыва это сотрудничество станет еще более тесным. В этом русле А. Ашотян подчеркнул важность эффективного сотрудничества соответствующих комиссий парламентов двух стран и активизации взаимодействия межпарламентских групп дружбы. В свою очередь Т. Эрлун поздравил А. Ашотяна с избранием председателем профильной комиссии НС и пожелал плодотворной работы. В ходе встречи стороны обратились к взаимодействию на международных платформах, а также к вопросам экономической, инвестиционной и гуманитарной политики. В контексте экономического сотрудничества обсужден вопрос возможного вовлечения Армении в проект «Один пояс – один путь». Стороны обсудили также вопросы сохранения региональной стабильности. В этом русле затронуты грубейшие нарушения азербайджанскими вооруженными силами режима перемирия на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана 16-17 июня. По данному вопросу А. Ашотян отметил, что подобные нарушения угрожают и без того хрупкой атмосфере доверия и в свою очередь способны дестабилизировать регион. «В вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта мы ожидаем от сопредседателей МГ ОБСЕ более целенаправленных и действенных шагов», – отметил А. Ашотян. В завершение встречи стороны обратились также к созданной по инициативе Постоянной комиссии НС по внешним связям рабочей группе «Аналитической совет». В этом контексте обсуждены возможные варианты сотрудничества с Посольством КНР в РА. Об этом сообщает Panorama.am.