Инвестиции Vallex в Армению и Арцах за 20 лет превысили $700 млн.

/АРКА/. Инвестиции группы компаний Vallex в горнорудную отрасль Армении и Арцаха за последние 20 лет превысили $700 млн., сказал накануне президент группы компаний Vallex Валерий Меджлумян в ходе встречи с министром экономического развития и инвестиций Армении Суреном Караяном. По его словам, только за 2016 год отчисления компании в госбюджеты Армении и Арцаха превышают $40 млн., сообщает пресс-служба министерства. Он также сообщил, что инвестиции в Техутское месторождение (Армения) превышают $400 млн., что позволило создать 1150 рабочих мест, современную горно-обогатительную фабрику и оборудовать ее современным оборудованием. Обогащенный потенциал рудника, согласно проведенным еще в советское время оценкам, составляет 450 млн. тонн, из которых компания подтвердила наличие пятой части ресурсов, однако исследования продолжаются. Министр посетил во вторник горнорудный комплекс Техут, в том числе медно-молибденовое месторождение, горно-обогатительную фабрику и хвостохранилище, где ознакомился с деятельностью комплекса, его программами и проблемами. Министр также посетил медеплавильный завод в Алаверди, который является единственным не только на территории Армении, но и в Южном Кавказе. На данный момент производственная мощность предприятия позволяет перерабатывать до 50 тыс. тонн медного концентрата в год и производить 13 тыс. тонн черновой меди. Разработкой Техутского месторождения занимается основанное в 2006 году ЗАО «Техут» компании «Валлекс Груп» (Vallex Group). В Группу входят также действующая в Карабахе компания «Бейз Метлс», «Армениан Капр Програм», осуществляющая медеплавильную деятельность в городе Алаверди Лорийской области, ЗАО «Институт горной металлургии» и ООО «Валлекс Ай Ти», работающее в области информационных технологий. В компаниях группы в Карабахе и Армении работают порядка четырех тысяч человек.