Россия спишет Киргизии $240 млн долга

В Кремле во вторник прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. По их окончании в присутствии лидеров были подписаны восемь документов. Министры финансов подписали протокол к межправительственному соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года, передает корреспондент РБК. «Было обращение киргизской стороны, чтобы списать; мы пошли навстречу нашим партнерам, и сегодня было подписано соглашение о списании долга в объеме $240 млн», — пояснил РБК министр финансов Антон Силуанов. По его словам, окончательно утвердить соглашение должна Госдума. Представители военных ведомств подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества, а президенты — декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства. Визит Атамбаева в Россию — последний для него на посту президента. В октябре в Киргизии пройдут выборы, в которых нынешний лидер принимать участие не может: по Конституции страны, принятой после революции 2010 года, возможность пребывания одного человека на посту президента ограничена одним шестилетним сроком.

