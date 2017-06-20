Нефть и рубль снижаются

Валютные торги на Московской бирже отметились 20 июня выходом курсов евро и доллара на многомесячные максимумы. В середине дня стоимость евро впервые с 9 декабря 2016 года поднялась выше 66 руб. На максимуме курс единой европейской валюты достиг отметки 66,135 руб., что на 1,0825 руб., или 1,66%, выше уровня закрытия предыдущих торгов. Одновременно с этим курс доллара впервые с 15 марта перевалил за 59 руб., достигнув на максимуме отметки 59,2246 руб. По сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника доллар подорожал примерно на 77 коп., или 1,32%. Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent во вторник впервые с ноября прошлого года опустилась ниже $46. На минимуме стоимость барреля Brent снижалась до $45,89, что на $1,02 ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

