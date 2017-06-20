Армения отчиталась о росте макроэкономических показателей

/АРКА/. Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 23,1%, составив порядка $2 286,2 млн. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении. По данным НСС, объём экспорта за отчётный период составил $803,9 млн., что на 20,9% больше января-мая 2016 года. Объем импорта за отчётный период увеличился на 24,4%, составив порядка $1 482,3 млн. В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в январе-мае текущего года составило $678,4 млн. ($1 – 481,08 драма). Показатель экономической активности Армении, по оперативным статистическим данным за январь-май 2017 года вырос на 6,4% по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщает Национальная статистическая служба республики. Рост экономической активности за отчетный период обеспечили три сферы: промышленность, сфера торговли и услуг. Так, за отчётный период было произведено промышленной продукции примерно на 625 млрд. драмов, увеличившись на 14,4%, сфера услуг составила 524,6 млрд. драмов (рост на 11%) и оборот внутренней торговли – 894,4 млрд. драмов (рост на 12,8%). При этом объем строительства составил примерно 78,5 млрд. драмов (спад на 12,1%), а объем валовой продукции сельского хозяйства – 176,6 млрд. драмов (спад на 3,5%) За январь-май в республике была зафиксирована инфляция в размере 0,4%. Объем внешнеторгового оборота в Армении по итогам января-мая 2017 года составил около $2 286,2 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 23,1%. Согласно бюджету, рост Армении на 2017 год заложен в размере 3,2% ($1 – 481,08 драма).