Армения планирует принимать ежегодно более 3 млн. туристов

/АРКА/. Правительство Армении планирует повысить туристическую посещаемость страны минимум до 3 млн. туристов в год. Соответствующие планы представлены в утвержденной в понедельник программе правительства на 2017-2022 гг. Для того, чтобы достичь подобного показателя планируется осуществить ряд шагов, в числе которых упрощение или отмена визового режима для граждан ряда целевых для развития туризма стран, облегчение въезда иностранных транспортных средств в Армению. Также планируется ужесточить требования к туристическим услугам и внедрить механизмы их обеспечения, в частности, туристический регистр, а до 2020 года - единую современную информационную туристическую сеть. "Данные шаги позволят повысить узнаваемость Армении, обеспечат диверсификацию турпродукта. Кроме того необходимо повысить имидж Армении как безопасной для туристических посещений страны", - говорится в программе правительства. Для достижения этих целей планируется разработать и утвердить стратегию "Паломничество в первую христианскую страну", реализация которой будет осуществлена уже в 2018 году. Кроме того, правительство планирует оказать поддержку ежегодным традиционным региональным фестивалям и другим мероприятиям, развивать спортивный туризм, принять концепцию развития экотуризма. По официальным данным, число туристических посещений в Армении в первом квартале 2017 года достигло почти 300 тыс., что на 18,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Согласно данным Минэкономрзавития и инвестиций, число посещений Армении в 2016 году достигло почти 2,9 млн., из которых число туристических посещений - почти 1,26 млн., что на 5,7% выше аналогичного показателя 2015 года. Рост был обеспечен за счет туристов из России, Ирана, ОАЭ, Китая, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Индонезии, Колумбии, Нидерландов, Омана, Филиппин, Испании и Турции. Согласно представленным Комитетом данным, серьезный прирост туристов зарегистрирован из Ирана – на 30%, число посещений из России выросло на 2,3%, хотя в 2015 году был зарегистрирован спад турпосещений россиян на 6%.