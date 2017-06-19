Египетская авиакомпания "Air Cairo" 20-го июня выполнит свой первый регулярный рейс из Хургады и Шарм-эль-Шейха в ереванский международный аэропорт “Звартноц”. Об этом сообщает туроператор "Anriva Tour". Авиакомпания будет совершать рейсы дважды в неделю, по вторникам и четвергам. Первым рейсом в Армению прибудут именитые деятели армянской общины Каира, представители дипкорпуса и известные журналисты. Сообщается, что в Ереване их встретят посол Египта в РА и консул, директор по туризму Фонда развития Армении и другие должностные лица.