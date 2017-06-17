Вступление в ЕАЭС стало вызовом для Армении – Всемирный банк

В результате членства Армении в Евразийском экономическом союзе появились вызовы, поскольку были ограничены возможности Армении по проведению переговоров о льготных условиях тороговли с третьими странами. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Армения: системная оценка страны».

Согласно докладу, коммерческая политика Армении стала открытой после вступления Армении во Всемирную торговую организацию в 2003 году.

«Хотя вступление Армении в ЕАЭС привело к определенным выгодам, но это также нарастило бюрократическое бремя по части торговли вне ЕАЭС. Членство в ЕАЭС ограничивает возможности Армении по ведению переговоров с третьими странами о льготных условиях торговли», говорится в докладе.

Согласно докладу, экспортная конкурентоспособность Армении довольно низка, ассортимент невелик, товары несвоершенны, уровень дивресификации низок, как и коэффициент «выживания»».

В 2005-15 гг. рост производства сельхозпродукции был заметным, но он был обусловлен в основном ростом производства табачной и алкогольной продукции, что составило 70% экспортируемой сельхозпродукции. Эти производства не опираются на базу сельскохозяйственных ресурсов Армении.

В докладе говорится, что виноград, из которого изготовляются вина и алкогольные напитки, известные в мире как армянские, выращивают всего на 10 тыс. га, что составляет 3% сельхозугодий Армении. А табачные изделия изготовляются из ввозимого сырья.

Кроме того, торговля Армении зависит от третьей страны – Грузии. Сухопутные грузоперевозки не урегулированы в полной мере, а паромное и железнодорожное сообщение пока не могут рассматриваться как альтернатива.

Внутри страны также есть проблемы с инфраструктурами, отмечается, что только половина шоссейных дорог пребывает в нормальном состоянии. Но есть прогресс в менеджменте воздушного сообщения и пограничного управления.

Всемирный банк предлагает искать новые рынки, использовать торговлю услугами как площадку для усовершенствования экспорта, использовать коммерческие, инвестиционные и интеллектуальные сети Диаспоры, членство в ЕАЭС как трамплин для ввода на рынок ЕАЭС изыскивающих рынки инвесторов.