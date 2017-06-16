Система почтовых переводов PosTransfer будет запущена до конца года

  • Lragir.am
  • Бизнес - 16 Июня 2017, 16:20
По инициативе ЗАО “Айпост” и Всемирного почтового союза 7 и 8 июня в Ереване состоялся региональный семинар при участии глав назначенных почтовых операторов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,  Российской Федерации, Украины, Узбекистана и представителей Всемирного почтового союза. Во время семинара были обсуждены график запуска и перспективы новой  системы почтовых денежных переводов, созданной под крылом Всемирного почтового союза – PosTransfer.

Семинар был посвящен вопросам внедрения новой торговой марки Всемирного почтового союза, а также развития и усовершенствования электронных переводов в странах Восточной Европы, Кавказа и Ближнего Востока.

Первый этап проекта осуществится в вышеуказанных странах, а также в Молдове и Таджикистане. Ожидается, что новая система будет полностью внедрена к концу 2017.

Решение о создании единой системы денежных переводов было принято еще в сентябре 2016 года, на конгрессе Всемирного почтового союза в городе Стамбул. ЗАО “Айпост” сообщает о готовности единой платформы, а также корпоративного стиля и логотипа службы. Система почтовых денежных переводов PosTransfer предусматривает приём и выплату переводов денежных средств через сети почтовых отделений национальных операторов, пользуясь средствами телекоммуникации, включая мобильные приложения. Денежные средства будут доступны сразу же после их перевода, в режиме онлайн, соответствуя операционным и технологическим стандартам, единым для всех стран-участников.

 

Ожидается, что остальные страны-участники ВПС присоединятся к системе PosTransfer на последующих этапах.

 

Всемирный почтовый союз− международная межправительственная организация и специализированное учреждение ООН, которое соединяет 193 государства.

 

ЗАО «Айпост»

«Айпост Траст Менеджмент» Б.В.

Самое читаемое