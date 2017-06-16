Система почтовых переводов PosTransfer будет запущена до конца года

По инициативе ЗАО “Айпост” и Всемирного почтового союза 7 и 8 июня в Ереване состоялся региональный семинар при участии глав назначенных почтовых операторов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Украины, Узбекистана и представителей Всемирного почтового союза. Во время семинара были обсуждены график запуска и перспективы новой системы почтовых денежных переводов, созданной под крылом Всемирного почтового союза – PosTransfer. Семинар был посвящен вопросам внедрения новой торговой марки Всемирного почтового союза, а также развития и усовершенствования электронных переводов в странах Восточной Европы, Кавказа и Ближнего Востока. Первый этап проекта осуществится в вышеуказанных странах, а также в Молдове и Таджикистане. Ожидается, что новая система будет полностью внедрена к концу 2017. Решение о создании единой системы денежных переводов было принято еще в сентябре 2016 года, на конгрессе Всемирного почтового союза в городе Стамбул. ЗАО “Айпост” сообщает о готовности единой платформы, а также корпоративного стиля и логотипа службы. Система почтовых денежных переводов PosTransfer предусматривает приём и выплату переводов денежных средств через сети почтовых отделений национальных операторов, пользуясь средствами телекоммуникации, включая мобильные приложения. Денежные средства будут доступны сразу же после их перевода, в режиме онлайн, соответствуя операционным и технологическим стандартам, единым для всех стран-участников. Ожидается, что остальные страны-участники ВПС присоединятся к системе PosTransfer на последующих этапах. Всемирный почтовый союз− международная межправительственная организация и специализированное учреждение ООН, которое соединяет 193 государства. ЗАО «Айпост» «Айпост Траст Менеджмент» Б.В.