В 2017 году, по сравнению с минувшим годом, в Армении зарегистрирован значительный рост в сфере въездного туризма: по итогам 2-го квартала, рост составил порядка 25%. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами председатель Ассоциации гостиниц Армении Акоп Акопян. Что же касается гостиничной политики, Акоп Акопян указал, что предложения со временем расширяются. «Сейчас Армения в этом плане достаточно конкурентоспособна. Ранее это было не так», – сказал он. Акоп Акопян отметил также, что увеличивается турпоток из Ирана и арабских стран. При этом он не согласился с мнением о том, что Армения может предложить иностранным туристам не так много. «Например, туристам есть что увидеть в Ереване. Люди, как правило, остаются довольными организацией досуга, знакомством с местной кухней. Кроме посещения достопримечательностей, гостям страны предлагается также экстремальный туризм и экотуризм», – пояснил он. Зампредседателя Ассоциации туроператоров Марине Кпрян в свою очередь отметила, что многие армянские гостиницы из-за своих небольших размеров не могут принимать большие группы туристов. По ее словам, делается все возможное, чтобы Армению посещали туристы всех возрастных групп. Об этом сообщает Panorama.am.