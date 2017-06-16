Армения и Иран намерены расширить экономическое сотрудничество

/АРКА/. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Министерством экономического развития и инвестиций Армении и Институтом стандартов и промышленных исследований Ирана был подписан накануне в Тегеране. Как передает пресс-служба Минэкономразвития, подписи под документом поставили замминистра экономич1еского развития и инвестиций Армении Эмиль Тарасян и вице-президент Института М. Магадам. Меморандумом предусматривается развитие и расширение сотрудничества между сторонами по обмену правовой информацией касательно пищевой промышленности и безалкогольных напитков, организации учебных курсов по контролю продукции "халяль", осуществлению сертификации продукции на соответствие иранскому стандарту "халяль" на территории Армении, проведению аудита, обмену информацией о рынках сторон, осуществлению совместных проектов и прочее. В ходе состоявшейся в Институте встречи Тарасян подчеркнул, что подписание Меморандума приведет к расширению сотрудничества в данной области, а внедренными в стране стандартами "халяль" смогут воспользоваться как туристы, так и бизнесмены. Он также отметил, что Армения готова к расширению сотрудничества с Ираном во всех отраслях экономики, а использование стандарта "халяль" приведет к увеличению товарооборота между странами. Ранее министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян говорил о том, что сертификат "Халяль" позволит армянским производителям экспортировать свою продукцию не только в Иран, но и во все 57 стран-участниц Организации исламского сотрудничества. По данным Нацстатслужбы Армении, торговый оборот Армении с Ираном за 2016 год составил 238,8 млн. долларов (спад на 14.7%). Экспорт Армении в Иран за 2016 год сократился на 8,4% до 74,8 млн. долларов, а импорт - на 17,3% до 198,3 млн. долларов.