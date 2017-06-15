Глава Минсельхоза Армении: С 2018 года в республике стартует пилотная программа агрострахования

Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян сегодня в беседе с журналистами после заседания правительств республики коснулся вопроса компенсации жителям пострадавших от града общин. По его словам, правительство попытается оказать фермерам содействие по следующим направлениям: замораживание кредитов, обнуление налогов, сборов либо предоставление отсрочки. Одновременно министр отметил, что с 2018 года стартует пилотная программа сельскохозяйственного страхования и установки противоградовых сетей. «Я надеюсь, что в течение 2-3 лет после внедрения новых систем экономика Армении дойдет до понимания подобной необходимости, на рынке сформируется подобный спрос, в противном случае нужно будет найти механизмы содействия для внедрения этих программ, поскольку без них невозможно будет обеспечить развитие сферы», – сказал И.Аракелян. Об этом сообщает Panorama.am