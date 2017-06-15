Армения является одним из наиболее предпочитаемых туристических направлений для жителей Омана: Times of Oman

В преддверии мусульманского праздника Айд аль-Фитр, Армения стала одним из наиболее предпочитаемых туристических направлений для жителей Омана, о чем свидетельствую турагентства этой страны. Об этом сообщает газета Times of Oman. Наряду с Арменией, оманцы предпочитают Грузию, Гоа, Кочи и Непал. Как свидетельствуют турагентства Омана, предпочтение Грузии и Армении среди стран Восточной Европы обусловлено облегченным визовым режимом с этими странами. Times of Oman пишет, что 22-го февраля 2017 года МИД Армении объявило о либерализации визового режима для граждан Индии, живущих в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Омане, после чего заказы турагентствам резко возросли. Мусульманский праздник Айд аль-Фитр знаменует конец месяца Рамадан, он отмечается с большой помпой.