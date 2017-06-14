Минэнерго Армении представило послу США два энергетических инвестпроекта

/АРКА/. Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян представил Чрезвычайному и Полномочному послу США в Армении Ричарду Миллзу два энергетических инвестиционных проекта. Как сообщает пресс-служба Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, на состоявшейся в среду встрече министр представил послу США ряд инвестиционных проектов. Один из них предполагает создание ГЭС "Шнох" на реке Дебед. Планируемая установленная мощность ГЭС составит 76 МВт. По предварительным данным, стоимость проекта оценивается в $150 млн. Второй проект подразумевает строительство завода по энергетической утилизации бытовых отходов в городе Раздан. Министр подчеркнул не только экономическое значение данных проектов, но и социальное, так как они позволят создать новые рабочие места. В свою очередь посол США выразил готовность показать данные проекты американским компаниям. Он заявил о привлекательности армянской энергетической сферы для компаний из США. Во время встречи посол также поднял вопрос о либерализации энергетической сферы, на что Манукян ответил, что данное направление является одним из приоритетных для правительства Армении.