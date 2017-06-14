15 июня ЕС отменит плату за роуминг

На территории Европейского союза (ЕС) с 15 июня будет отменена плана за роуминг. Соответствующее заявление президента Европарламента Антонио Таяни, премьер-министра Мальты Джозеф Муската и главы Еврокомиссии (ЕК) Жана-Клода Юнкера размещено на сайте ЕК. "Европейский союз - это объединение людей и облегчение их жизни. Конец платы за роуминг - поистине европейская история успеха. Отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать сообщения и связываться на своих мобильных устройствах по той же цене, которую они платят дома", - говорят авторы заявления. Они напоминают, что Евросоюз работал над этим вопросом 10 лет. Об этом сообщает liga.net.