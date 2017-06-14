/АРКА/. Пилотный шаттл из Еревана до аэропорта "Звартноц" совершил первый рейс. В числе первых пассажиров, помимо направляющихся в аэропорт граждан, были заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Арам Арсенян и журналисты. Премьер-министр Армении Карен Карапетян в четверг в ходе очередного заседания правительства выразил недовольство услугами такси-сервисов в ереванском международном аэропорту "Звартноц" и предложил заменить их шаттлами. В рамках исполнения поручения премьер-министра о регулировании пассажироперевозок из Еревана в международный аэропорт "Звартноц" и в обратном направлении Министерство транспорта, связи и информационных технологий организовало пилотный маршрут. Первый рейс шаттла был задействован в среду, 14-го июня в 10:00 утра. Как отметил в беседе с журналистами заместитель министра, запуском пилотного рейса, в первую очередь, решается вопрос прибытия жителей и гостей столицы из аэропорта в центр столицы на удобном, комфортном, современном транспорте и по доступной цене. "Мы надеемся, что после пилотной эксплуатации, данное направление станет регулярным маршрутом", - сказал Арсенян. При этом он отметил, что регулярный рейс будет находиться под контролем властей, к нему будут выдвинуты строгие требования, в частности, автобусы должны быть обязательно высококлассными, комфортабельными, оборудованы кондиционерами и системами вентиляции, а внешний вид водителей должен быть достойным. "Мы надеемся, что со временем ситуация не изменится и все будет также, как сегодня, в день запуска", - сказал Арсенян. Маршрут будет действовать круглосуточно каждый час. Транспортировка пассажиров будет осуществляться от специально огороженной территории близ фонтанов на площади Республики на автобусах и микроавтобусах, оборудованных вентиляторами и кондиционерами. Стоимость поездки для одного человека составляет 300 драмов (0,6 доллара).



