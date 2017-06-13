Армения будет субсидировать процентные ставки в приоритетных сферах экономики – премьер

/АРКА/. Армения будет субсидировать процентные ставки в приоритетных сферах экономики, сказал во вторник премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе встречи с представителями банковской системы страны. Как сообщили в пресс-службе правительства, премьер-министр придал важность проведению периодических встреч с представителями сферы и подчеркнул, что в новой программе правительства будут четко представлены приоритетные сферы и направления, которые считаются продуктивными и имеющими потенциал для бизнеса и развития экономики. "Мы четко объявим, что государство будет субсидировать процентные ставки в приоритетных сферах. Речь идет о сельском хозяйстве, легкой промышленности, переработке кожи, производстве обуви, сфере ковроделия, а также экспорте", - сказал Карапетян. По его словам, исследования в сфере сельского хозяйства показали, что следует последовательно повышать продуктивность посредством внедрения капельных систем орошения, создания интенсивных садов, развития парникового хозяйства и внедрения новой сельскохозяйственной техники. "В данных направлениях Министерство сельского хозяйства разработало критерии и формулы финансирования. В первые два года погашения кредита мы будем поддерживать аграриев и субсидировать превалирующую часть процентной ставки – порядка 70-80%. Аналогичные предложения уже разработаны также для сферы легкой промышленности", - сказал Карапетян. Премьер поручил ответственным лицам в краткий срок представить банковской системе критерии финансирования данных сфер. В ходе совещания были также обсуждены вопросы финансирования экспорта, реализации банковских активов, кредитования различных сфер экономики, внедрения института бизнес-омбудсмена, улучшения бизнес-среды, развития банковской системы и ряд вопросов по сфере. Представители банковского сектора поприветствовали инициативы правительства, в частности, активную деятельность Экспортного страхового агентства Армении по решению проблем экспортеров. Участники обсуждений отметили, что его деятельность во многом поспособствовала снижению кредитных рисков.