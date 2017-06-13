Хоргос: сухой порт на Шелковом пути посреди степей Казахстана

В 2010 году в Хоргосе не было ничего - степные просторы, ведущие к подножию покрытых снегом гор. За семь лет на этих песках вырос сухой порт стоимостью 250 млн долларов - "Хоргос - Восточные ворота". Расположенный на границе Китая и Казахстана, он стал одним из главных пунктов приема поездов, следующих через всю Евразию, - из Китая в Европу. И речь не идет о железнодорожной станции и нескольких складах - вокруг сухого порта построен новый город, а создатели утверждают, что возводят "новый Дубай". Казахские власти хотят сделать из него один из главных транспортных хабов мира - сердце нового Шелкового пути.