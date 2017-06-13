Премьер Армении и гендиректор корпорации «Росатом» обсудили продление срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской АЭС

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 12 июня генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва. Собеседники коснулись хода работы по продлению срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской атомной электростанции (ААЭС). Алексей Лихачев отметил, что работа протекает в соответствии с установленным графиком, добавив, что программа ААЭС – одна из важнейших программ сотрудничества двух стран в сфере энергетики.