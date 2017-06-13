Микроавтобусы исчезнут с улиц Еревана: в мэрии рассказали про новую программу в транспортной сфере

Разрабатывается новая транспортная сеть столицы Армении, по данному вопросу в ближайшее время состоятся обсуждения. Об этом сказал в беседе с корреспондентом Panorama.am начальник транспортного управления аппарата мэрии Еревана Генрих Навасардян. По его словам, планируется заменить микроавтобусы в столице на автобусы. «Иными словами, микроавтобусы полностью исчезнут со столичных дорог. А уже после обсуждений, узнаем, по какой последовательности это произойдёт», – отметил он. Генрих Навасардян отметил также, что в мэрии прекрасно представляют и видят решение проблем в сфере транспорта. «Все мы знаем, что у нас в этой сфере серьёзные проблемы и после разработки новой транспортной сети мы все эти проблемы разрешим», – отметил он. Отметим, сегодня мэр Еревана Тарон Маргарян подчеркнул важность проведения транспортной реформы в столице. В частности, он сказал: «Транспортная реформа станет первоочередной программой мэрии Еревана, будут проведены окончательные исследования к концу текущего года, после чего сразу начнется стадия реализации конкретных шагов». Об этом сообщает Panorama.am.