Налоговики не опровергли информацию о рейде в компанию Кэтрин

Сотрудники Комитета государственных доходов (КГД) Армении выполнили свои функции в компании «Кэтрин Груп» в рамках законных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства. Согласно сообщению, распространенная в СМИ формулировка о том, что «порядка 50 вооруженных сотрудников КГД ворвались на территорию ООО “Кэтрин Груп”», не имеет ровным счетом никакого отношения действительности. Компания «Кэтрин Груп», по данным СМИ, «является самым крупным импортером бананов на армянском рынке, занимающим монопольное положение, и принадлежит семье бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении, ныне депутату Миграну Погосяну».