В Ереване необходимо построить минимум три новые станции метрополитена - эксперт

/АРКА/. Еревану необходимы как минимум три новые станции метрополитена, но ответственные структуры постоянно ссылаются на отсутствие средств для строительства, заявил в понедельник журналистам бывший главный архитектор Еревана Гурген Мушегян. "Строительство ереванского метрополитена началось тогда, когда населения Еревана составляло порядка 650 тысяч человек, сегодня это число увеличилось. Кроме этого, Еревану необходим метрополитен, учитывающий рельеф города", - сказал он. По словам Мушегяна, изначально было запланировано построить в Ереване метрополитен из 36-ти станций протяжностью в 47 км, но на сегодняшний день построено всего лишь 12 км путей и 10 станций. Эксперт предлагает завершить строительство двух станций в районе Ачапняк, в инфраструктуры которых уже было инвестировано порядка 100 млн. долларов, а для строительства новых станций понадобиться больше средств и времени для того, чтобы соединить их с остальными станциями. Еще две станции, по словам архитектора, необходимо построить на улице Шираза и в административном округе Давиташен. "Это поможет уменьшить нагрузку всех дорог, ведущих к давиташенскому мосту", - пояснил он. При этом он выразил недоумение по поводу того, что при строительстве метрополитена в Ереване было выбрано одно направление, как будто все население столицы проживает по этой линии. "Согласно плану у ереванского метрополитена должны было быть три направления, первое - от улицы Баграмяна через реку Раздан в район Давиташен, второе - от промышленного центра Мясокомбинат через проспект Баграмяна до административного округа Канакер-Зейтун, а третье – от Юго-западного массива до Норка", - сказал он. В свою очередь, публицист и экономист Сурен Саркисян предложил создать фонд "Ереванский метрополитен", посредством которого можно будет собрать необходимую сумму на строительство новых станций. "В первую очередь, конечно, в этом должно участвовать государство", - сказал он, добавив, что недостроенные станции метро в Ачапняке можно назвать именами Шарля Азнавура и Кирка Кркорян, что поможет в сборе средств. Строительство метро в Ереване началось в 1972 г. Первая линия длиной 11,47 км была сдана в эксплуатацию 7-го марта 1981 г. и состояла из пяти станций: "Барекамутюн", "Сараланджи" (теперь "Маршал Баграмян"), "Еритасардакан", "Площадь Ленина" (теперь "Площадь Республики") и "Сасунци Давид". В дальнейшем были сданы в эксплуатацию станции "Горцаранаин", "Октемберян" (теперь "Зоравар Андраник"), "Площадь Спандаряна" (теперь "Площадь Гарегина Нжде") и "Чарбах".