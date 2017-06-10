Встреча Карена Карапетян с Д. Кумсишвили: Объём товарооборота между Арменией и Грузией растёт

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 10 июня, в Дилижане в рамках ежегодной встречи стран подгруппы МВФ и Всемирного Банка, возглавляемой Бельгией и Нидерландами, встретился с первым вице-премьером, министром финансов Грузии Дмитрием Кумсишвили. Как сообщает пресс-служба правительства РА, Карен Карапетян и Дмитрий Кумсишвили обсудили ряд вопросов, связанных с армяно-грузинским экономическим сотрудничеством. Стороны обратились к совместной реализации программ в различных сферах, положительно оценив ход данных мероприятий и обсудили дальнейшие шаги. Карен Карапетян и Дмитрий Кумсишвили подчеркнули, что за последние месяцы объём товарооборота между двумя странами стабильно растёт и необходимо предпринимать последовательные шаги для поддержания и увеличения такого темпа. Стороны подтвердили обоюдную готовность продолжать активное развитие сотрудничества между бизнес-кругами Армении и Грузии, привлечение инвестиций, в рамках зоны свободной торговли и сотрудничества в области туризма, укрепление культурных связей также в других направлениях.