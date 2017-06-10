Конгресс США может увеличить финансовую помощь Армении

Свыше двух десятков законодателей Конгресса США призвали своих коллег увеличить финансовую помощь, предоставляемую Америкой Армении на 2018 год, сообщает армянская служба «Голос Америки». Армяно-американская группа дружбы Конгресса США с письмом обратилась к руководству Комитета по ассигнованиям Палаты представителей США с призывом увеличить размер финансовой помощи, предоставляемой Армении. «В предложенном президентом бюджете на 2018 г. предусмотрено помощь, выделяемую Армении, сократить на 67 процентов. Эти сокращения совпали с решающим историческим моментом для Армении, когда она интегрирует в глобальную экономику и развивает внутри страны демократию и политические свободы», - говорится в письме конгрессменов. По мнению конгрессменов, сокращение помощи ограничит возможности США по стимулированию американских стандартов и ценностей в Армении. Напомним, что в бюджете США планируется сократить финансовую помощь не только Армении, а всем развивающимся странам мира. Таким образом, в документе отмечается, что помощь Беларуси будет сокращена на 100%, тем временем, как предоставляемая Грузии помощь сократиться на 57%, на 69% сократилась помощь Украине, помощь Азербайджану сократится на 90%. Конгрессмены призывают коллег отредактировать ту часть проекта бюджета Белого дома, которая касается предоставления финансовой помощи Армении. К этому призыву присоединились также организации, представляющие армянскую общину в США, сообщает tert.am.