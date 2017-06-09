Премьер встретился с гостями из Сколково

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 9 июня принял студентов и выпускников московской бизнес- школы «Сколково». Как сообщили в пресс-службе Правительства Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся возможностей реализации инвестиционных бизнес-проектов в Армении. В этом контексте Карапетян коснулся шагов, осуществляемых Правительством Армении по улучшению бизнес- среды в нашей стране, а также реформ, инициированных в различных сферах.