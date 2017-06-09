Премьер встретился с гостями из Сколково

  • Lragir.am
  • Бизнес - 09 Июня 2017, 21:29
Премьер-министр Армении Карен Карапетян 9 июня принял студентов и выпускников московской бизнес- школы «Сколково».

Как сообщили в пресс-службе Правительства Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся возможностей реализации инвестиционных бизнес-проектов в Армении.

В этом контексте Карапетян коснулся шагов, осуществляемых Правительством Армении по улучшению бизнес- среды в нашей стране, а также реформ, инициированных в различных сферах.

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