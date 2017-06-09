Beeline объявляет о значительном расширении числа роуминг партнеров. Список стран где абонентам Beeline доступен LTE/4G роуминг увеличился на 15 и в него вошли, в частности, Германия, Греция, ОАЭ, Франция, Япония и др. «Сети четвертого поколения открыли клиентам новое качество услуг и скорость интернета, в разы превышающую ранее доступную. Beeline самым активным образом участвует в этом прогрессе и, кроме расширения собственной 4G сети, увеличивает число роуминг партнеров, старается предложить своим абонентам 4G роуминг и в других странах», - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Отметим, что сеть роуминг партнеров Beeline насчитывает 425 операторов в 176 странах. Для использования 4G роуминга у абонента должна быть USIM-карта и телефон с поддержкой LTE. Дополнительную информацию о роуминге Beeline и способах его подключения можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 и в ближайшем офисе Beeline.
Beeline объявляет о значительном расширении числа роуминг партнеров
- Бизнес - 09 Июня 2017, 16:27