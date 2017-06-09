Состояние основателя Alibaba Джека Ма выросло на $2,8 млрд за ночь

Состояние китайского бизнесмена Джека Ма выросло на $2,8 млрд за ночь на фоне позитивного прогноза по продажам Alibaba Group, основателем и председателем совета директоров которой он является. Прогноз по продажам побил все предположения аналитиков. Об этом сообщает Bloomberg. 52-летний Ма таким образом увеличил свое состояние до $41,8 млрд, он самый богатый человек Азии, а в мире занимает 14-е место, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. В то же время Forbes оценивает его состояние в $34 млрд. Состояние Джека Ма выросло после того, как прогноз по росту прибыли крупнейшего онлайн-ретейлера Китая Alibaba вырос с 45 до 49%. Речь идет о прибыли за финансовый год, заканчивающийся в марте. Акции Alibaba, долей в которой владеет Ма, выросли на 13% до рекордной отметки (в пятницу они открылись на $142.34). На неделе Alibaba проводит встречи с инвесторами. На одной из них Ма отметил, что не станет обсуждать корпоративные прогнозы. Вместо этого бизнесмен рассказал о планах компании стать пятой крупнейшей компанией в мире к 2036 году, обслуживая китайский средний класс. «Интернет вещей будет большим, потому что в прошлом машины питались электричеством, — сказал Ма инвесторам. — В ближайшие 20 лет машины будут питаться данными». Бизнесмен отметил, что «в будущем ни одна компания, ни одна страна, ни один бизнес не смогут выжить без данных». В мае по версии Forbes, Джек Ма стал самым богатым человеком Китая, вернув себе звание, потерянное в 2015 году. Тогда его состояние Forbes оценивал в ​$30,9 млрд. Значительную роль в росте состояния Ма сыграла динамика акций его компании за прошлый год. На торгах в Нью-Йорке они поднялись с $70 за акцию до $120,34 к 12 мая.

