МВФ и ВБ готовы продолжать сотрудничество с Арменией

Серж Саркисян принял делегатов ежегодной встречи возглавляемой Бельгией и Нидерландами подгруппы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Серж Саркисян высоко оценил сотрудничество Армении с МВФ и ВБ и совместные проекты, благодаря которым Армении удалось сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность и проводить реформы. Напомнив, что Армения приступила к долгосрочным реформам, нацеленным на развитие, Саркисян выразил уверенность, что в рамках реформ сотрудничество с ВБ и МВФ продолжится. Участники встречи также с удовлетворением заявили о партнерстве с Арменией за эти 25 лет, отметив, что готовы продолжать сотрудничество.