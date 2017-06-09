МВФ и ВБ готовы продолжать сотрудничество с Арменией

  • Lragir.am
  • Бизнес - 09 Июня 2017, 12:15
Серж Саркисян принял делегатов ежегодной встречи возглавляемой Бельгией и Нидерландами подгруппы Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Серж Саркисян высоко оценил сотрудничество Армении с МВФ и ВБ и совместные проекты, благодаря которым Армении удалось сохранить макроэкономическую  и финансовую стабильность и проводить реформы.

Напомнив, что Армения приступила к долгосрочным реформам, нацеленным на развитие, Саркисян выразил уверенность, что в рамках реформ сотрудничество с ВБ и МВФ продолжится.

Участники встречи также с удовлетворением заявили о партнерстве с Арменией за эти 25 лет, отметив, что готовы продолжать сотрудничество. 

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