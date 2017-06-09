Правительство Армении для улучшения транспортной сети активирует сотрудничество с компанией Mercedes-Benz

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял сегодня делегацию представителей компании Mercedes-Benz. Как передает пресс-служба ведомства, министр продолжил начатые ранее обсуждения касательно сотрудничества с данной компанией в ходе разработки новой транспортной системы в стране. Согласно сообщению, целью очередной встречи стало обсуждение деталей программы сотрудничества. Министр выразил надежду на то, что сотрудничество с пользующейся авторитетом во всем мире компанией обеспечит эффективность оптимизации транспортной системы республики. В ходе встречи достигнута была договоренность организовать очередную встречу после проведения определенных исследований для реализации программы сотрудничества, а также разработать ряд конкретных предложений. Об этом сообщает Panorama.am.