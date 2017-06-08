/АРКА/. В этом году по сравнению с предыдущим наблюдается активный рост туристической активности в Республике Арцах, сообщил в интервью газете "Новое-время" премьер-министр НКР Араик Арутюнян. "Туризм в Карабахе уже стал той областью, куда инвесторы готовы вкладывать деньги. Визовые льготы российским гражданам сразу же дали положительный результат" – отмечается в статье. По словам премьер-министра, активный рост туристической активности в Арцахе связан с разрешением на въезд российским гражданам в Армению по внутренним паспортам.
Рост туристической активности наблюдается в Арцахе – премьер-министр
- Бизнес - 08 Июня 2017, 12:52