Лондонский суд, вслед за нью-йоркским, удовлетворил ходатайство Международного банка Азербайджана (МБА) о воспрепятствовании судебным искам в отношении его активов на период реструктуризации. То есть кредиторы не могут требовать ареста и конфискации его имущества и средств в счет погашения задолженности из-за того, что банк объявил себя банкротом и отказался платить по долгам. Для многих весть о дефолте, объявленном 11 мая крупнейшим банком Азербайджана, оказалась большой неожиданностью, хотя сложная финансовая ситуация в МБА из-за большого объема токсичных активов не была секретом. То, что дела очень плохи, стало понятно после ареста в декабре 2015 года экс-главы банка Джангира Гаджиева. Он осужден на 15 лет лишения свободы за финансовые махинации и хищения. То есть МБА подавал все сигналы тонущего корабля, однако инвесторы очнулись, лишь когда правительство отказалось выступить гарантом и платить по счетам банка, почти на 80% находящегося в госсобственности. Теперь инвесторы к середине июля должны определиться со своим отношением к предложенному азербайджанским правительством плану реструктуризации долга МБА. Игра на опережение 10 мая МБА впервые просрочил очередную выплату в 100 млн долларов, и уже 11 мая обратился в нью-йоркский суд с заявлением о банкротстве - видимо для того, чтобы оградить себя от судебных преследований со стороны кредиторов, которые наверняка бы последовали. Только в этом году банк должен был выплатить $1,3 млрд по обязательствам. Правительство страны предпочло сохранить свои золотовалютные резервы.Платить, правда, все равно придется, говорят финансовые эксперты, однако государство получит передышку в виде отсрочки платежа и возможности списать часть долгов. Как и почему тонул МБА Основной причиной дефолта самого крупного банка Азербайджана, который долгое время получал звания лучшего в стране и в регионе по оценкам таких авторитетных изданий, как Euromoney и Global Finance, называют общий экономический кризис в Азербайджане, который возник на фоне резкого падения цен на энергосырье. Это привело к резкому сокращению стабильного потока нефтедолларов. Неизбежная девальвация национальной валюты в 2015 году практически обрушила финансовый сектор. МБА исключением не стал, а плохой менеджмент и необеспеченные многомиллиардные кредиты, которые заемщики возвращать не собираются, не оставили шансов на оздоровление. Лондонский суд, вслед за нью-йоркским, удовлетворил ходатайство Международного банка Азербайджана (МБА) о воспрепятствовании судебным искам в отношении его активов на период реструктуризации. То есть кредиторы не могут требовать ареста и конфискации его имущества и средств в счет погашения задолженности из-за того, что банк объявил себя банкротом и отказался платить по долгам. Для многих весть о дефолте, объявленном 11 мая крупнейшим банком Азербайджана, оказалась большой неожиданностью, хотя сложная финансовая ситуация в МБА из-за большого объема токсичных активов не была секретом. То, что дела очень плохи, стало понятно после ареста в декабре 2015 года экс-главы банка Джангира Гаджиева. Он осужден на 15 лет лишения свободы за финансовые махинации и хищения. То есть МБА подавал все сигналы тонущего корабля, однако инвесторы очнулись, лишь когда правительство отказалось выступить гарантом и платить по счетам банка, почти на 80% находящегося в госсобственности. Теперь инвесторы к середине июля должны определиться со своим отношением к предложенному азербайджанским правительством плану реструктуризации долга МБА. Игра на опережение 10 мая МБА впервые просрочил очередную выплату в 100 млн долларов, и уже 11 мая обратился в нью-йоркский суд с заявлением о банкротстве - видимо для того, чтобы оградить себя от судебных преследований со стороны кредиторов, которые наверняка бы последовали. Только в этом году банк должен был выплатить $1,3 млрд по обязательствам. Правительство страны предпочло сохранить свои золотовалютные резервы. Платить, правда, все равно придется, говорят финансовые эксперты, однако государство получит передышку в виде отсрочки платежа и возможности списать часть долгов. Как и почему тонул МБА Основной причиной дефолта самого крупного банка Азербайджана, который долгое время получал звания лучшего в стране и в регионе по оценкам таких авторитетных изданий, как Euromoney и Global Finance, называют общий экономический кризис в Азербайджане, который возник на фоне резкого падения цен на энергосырье. Это привело к резкому сокращению стабильного потока нефтедолларов. Неизбежная девальвация национальной валюты в 2015 году практически обрушила финансовый сектор. МБА исключением не стал, а плохой менеджмент и необеспеченные многомиллиардные кредиты, которые заемщики возвращать не собираются, не оставили шансов на оздоровление. Правительство бросилось спасать системообразующий банк, на чью долю приходится чуть меньше половины активов этого сектора. Ведь под угрозой оказалась вся финансовая система страны. Была принята схема очистки от плохих активов. На оздоровление банка за два года уже потрачено 9,9 млрд манатов (5,9 млрд долларов). В этом году на эти же цели будет направлено почти пять миллиардов манатов (2,9 млрд долларов). Кроме того, для поддержки ликвидности в банке были размещены валютные депозиты на сумму 1,3 млрд долларов. Но, как оказалось, финансовые вливания в МБА были сродни попыткам заполнить бездонный колодец. Прошлый год банк опять завершил с убытками, денег, чтобы расплачиваться с кредиторами, у него не было, а долги выросли. В итоге в мае банк параллельно с заявлением о банкротстве объявил о планах по реструктуризации долга на общую сумму в 3,4 млрд долларов. Таким образом, МБА предложил внешним инвесторам договариваться с государством, которому напрямую будут переданы долги в иностранной валюте. Верхушка айсберга? Есть предположение, что ситуация в МБА и в целом в финансовом секторе Азербайджана гораздо хуже, чем ее стараются представить, и невозможность выплатить долг в 3,4 млрд долларов - только верхушка айсберга. Такого мнения, к примеру, придерживаются в рейтинговом агентстве Moody's, представитель которого подчеркнул, что правительство, возможно, не в полной мере оценивало масштаб проблем в финансовом секторе. "Я больше не доверяю Международному банку и министерству финансов Азербайджана. Проблемы могут быть гораздо шире и глубже, чем мы думаем", - заявил младший вице-президент агентства Петр Паклин на ежегодном саммите Moody's Annual Azerbaijan Summit, который прошел в Баку в мае. Финансовые эксперты также склонны считать, что случай с МБА из той же серии запоздалых решений правительства, как это было с девальвацией национальной валюты. "Правительство стремилось во чтобы то ни стало удержать курс маната. Отказ от этой тактики произошел только после того, как практически были исчерпаны валютные резервы Центрального банка. В результате, резкая двукратная девальвация привела к потерям как финансового сектора, так и населения. С Межбанком получилось так же. Выкупив токсичные активы и направив значительные суммы на то, чтобы удержать банк на плаву, правительство в итоге получило банкрота", - заявил бакинский финансовый аналитик, попросивший не указывать его имя. В ход пошли угрозы Суть предполагаемой реструктуризации была раскрыта на первой встрече с кредиторами банка, которая состоялась на прошлой неделе в Лондоне. Было предложено обменять долги на суверенные облигации Азербайджана или долговые обязательства самого банка. При этом предлагается 20-процентное списание долгов. Предложив три варианта обмена, государство прежде всего расчитывает на отсрочку выплат на период после 2022 года, а не 2017-2019, как было по обязательствам МБА. Разумеется, такой поворот событий вызвал весьма негативную реакцию инвесторов. "Кредиторы очень недовольны списанием части долга", - сказал агентству Блумберг Лутц Ремейер из Landesbank Berlin Investment, управляющий активами примерно на $2,2 млрд, включая облигации МБА, и планирующий голосовать против плана. По его словам, это предложение демонстрирует нежелание государства платить, хотя оно имеет для этого все возможности. В ходе бурных дискуссий во время презентации плана министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сразу отверг любые претензии, заявив, что на МБА никогда не распространялась суверенная гарантия. То есть правительство за банк и его долги не отвечает и ответственность за реструктуризацию его долга на себя не берет. "Вы можете считать это "стрижкой" или чем-то еще, но это единственное предложение, которое на столе", - сказал Шарифов, подчеркнув, вместе с главой палаты по финансовому надзору Руфатом Асланлы, что если план реструктуризации не будет поддержан, МБА вовсе может быть закрыт. У инвесторов свои аргументы. Где гарантия, говорят они, что ситуация через пару лет, когда наступит время основных платежей, не повторится и не будет предложена новая реструктуризация? Цепная реакция По мнению Грега Сайчина из фирмы Allianz Global Investors, которая также управляет бондами МБА, Азербайджану из репутационных соображений не стоило заставлять держателей долга нести убытки. Тем более что финансовый выигрыш от этого для банка и правительства минимальный - по некоторым расчетам, не больше $350 млн. Действия властей Азербайджана в первую очередь повлекут за собой значительное удорожание кредитов для страны и сложности, с которыми она столкнется при привлечении средств для финансирования своих масштабных проектов. "Это приведет к росту стоимости долгосрочного финансирования для Азербайджана", - утверждает Лутц Ремейер из Landesbank Berlin. Как и следовало ожидать, рейтинги МБА тут же были понижены. Это рикошетом ударило и по другим банкам. В частности, такой же участи удостоился также считающийся системным самый крупный частный банк Pasha Bank. Пересмотр грозит и рейтингу самого Азербайджана, как собственника МБА. Уже известно, что в случае утверждения плана реструктуризации внешний долг страны вырастет до 30% ВВП в 2017 году. Соответственно рейтинговое агентство Moody's тут же поставило рейтинг Азербайджана на пересмотр в сторону снижения. Аналогичной позиции придерживается Fitch. Вряд ли государственные мужи Азербайджана, принимая решение о банкротстве МБА, предполагали, что их действия повлекут за собой не только финансовые проблемы. Хотя на официальном уровне Казахстан заявил, что понимает и принимает причину банкротства азербайджанского банка, вероятные потери Пенсионного фонда Казахстана, державшего свои средства в МБА ($250 млн), могут вызвать трения в межгосударственных отношениях. По крайней мере в СМИ Казахстана эта ситуация оценивается негативно. Манипуляции с голосованием Кредиторы, которым предлагается обменять бонды с 20-процентным дисконтом от номинала, пытаются предпринять шаги для блокирования решения, однако правительство Азербайджана оставило им мало возможностей для маневра. Условия по реструктуризации будут считаться принятыми только в том случае, если за них проголосуют кредиторы, на долю которых приходится две трети задолженности в денежном выражении. Правительство Азербайджана, учитывая это, включило в список внешних инвесторов Госнефтефонд страны, который держит в МБА депозит на общую сумму в $1 млрд. Также, по имеющимся данным, руководству страны удалось заручиться поддержкой самого крупного западного кредитора - Cargill Financial Services International. Кроме того, обязательства по некоторым займам наступят не раньше 2021 года, так что отсрочка, предлагаемая Азербайджаном, этой части кредиторов не коснется. Таким образом, собрать недостающее небольшое число голосов для утверждения плана реструктуризации не представляется сложным. Среди наиболее несговорчивых называют банк Citibank, задолженность которому превышает $700 млн. В будущее с оптимизмом "Мы - оптимисты. Ситуация в МБА находится под нашим контролем. Мы верим, что кредиторы поддержат план реструктуризации", - заявил журналистам в Баку Асланлы, подчеркнув, что этот оптимизм основан на реакции рынков. Но, по его словам, у правительства есть "план Б", на случай если кредиторы не согласятся. Глава МБА Халид Ахадов снижение рейтинга и прочие неприятности считает лишь временными явлениями. Через некоторое время рейтинг банка вновь может быть повышен. А очищенный от долгов и токсичных кредитов оздоровленный банк, будучи выставленным на приватизацию в будущем году, вновь станет привлекательным активом для инвесторов, говорит он. Его оптимизм не разделяет агентство Moody's. "Интерес иностранных инвесторов к МБА значительно снизился после того, как банк отказался от своих внешних обязательств. Это означает, что приватизация привлечет только местных инвесторов", - считает младший вице-президент агентства Мария Малюкова. МБА также обещает, что вкладам населения и компаний ничего не грозит. Этим заверениям, судя по всему, верят, так как никакой паники и ажиотажа среди вкладчиков нет. В то же время, эксперты склонны объяснять это тем, что значительная часть вкладов принадлежит госструктурам, которым просто не позволят уводить свои средства из МБА. Для подготовки к приватизации МБА также будет уменьшен в размерах, прежде всего за счет продажи "дочек" в России и Грузии. Азербайджанское правительство до конца этого года планирует продать эти зарубежные активы. По словам финансового аналитика Анара Азизова, МБА-Москва - небольшой и относительно здоровый банк. Учитывая связи с российскими банками, с тем же ВТБ, он не видит причин, по которым планы по продаже не будут реализованы. "Межбанкрот" и угроза дефолта страны Долги банка будет оплачивать государство, то есть его граждане, в том числе и не имеющие к банку никакого отношения, написал на своей странице в "Фейcбуке" экономист Фикрет Мамедов. "Воровство не замечают ни аудиторские компании, ни наша Счетная палата, которая должна ловить за руку всех допускающих финансовые нарушения. Затем, когда все украдено, можно просто переложить все проблемы на казну, на налогоплательщиков и несчастные нефтяные доходы", - полагает он. С подобным мнением согласны многие пользователи соцсетей в Азербайджане. Но есть и другое мнение - что правительству пришлось выбирать "между плохим и худшим" (так считает исполнительный секретарь оппозиционного движения РЕАЛ Натиг Джафарли). Реструктуризация внешних обязательств Международного банка не повлияла на банковский сектор страны, считает глава Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев. "Государство с первого дня выполняло свои обязательства перед МБА, предоставив банку достаточный объем ликвидных средств. Поэтому процессы в МБА не повлияли на банковский сектор", - заявил Нуриев. По его словам, это не окажет влияния и на возможности банков привлекать зарубежные инвестиции в будущем. "Азербайджанские банки не видят необходимости привлекать иностранные средства в большом объеме, так как имеются ограничения по привлечению и размещению зарубежных средств", - полагает Нуриев. Экономисты говорят, что способность привлекать реальный капитал - и есть показатель экономической силы, будь то отдельного бизнеса или всего государства. Итоги переговоров между кредиторами и "Межбанкротом", как его язвительно прозвали в интернет-пространстве, станет реальным индикатором того, продолжат ли международные инвесторы предоставлять капитал азербайджанскому коммерческому сектору и даже азербайджанскому государству. Не будет преувеличением сказать, что в интересах всех в Азербайджане, чтобы эти переговоры завершились успешно. В противном случае, говорят экономисты, возникает угроза дефолта для страны.