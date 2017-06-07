РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают падать в среду вечером; нефть марки WTI дешевеет на 5% на данных Минэнерго США о неожиданном росте запасов "черного золота" в стране. По состоянию на 19.38 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,83% — до 48,20 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 4,77% — до 45,89 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она дешевела более чем на 5% и достигала отметки в 45,78 доллара за баррель.