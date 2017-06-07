Минсельхоз Армении планирует создать структуру для координации экспорта агропродукции

/АРКА/. В Армении планируется создание структуры, которая будет координировать экспорт сельскохозяйственной продукции, заявил в среду журналистам заместитель министра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян. "Основанная цель данной структуры – консолидировать и организовать экспорт продукции малых и средних предприятий. Когда эти предприятия станут самостоятельными и смогут сами решать проблемы, связанные с продажами, государство отойдет в сторону. Наша главная цель – обеспечение качества, продаж, логистических услуг, мы поможем малым и средним компаниям для того, что их продукция соответствовала международным стандартам", - заявил Макарян. По его словам, соответствующая пилотная программа будет запущена в этом году. Как добавил Макарян, с начала 2017-го года Армения экспортировала около 32 тысяч 500 тонн свежих фруктов и овощей, 31 тысяч 500 тонн в Россию, остальное – в Грузию и ОАЭ. Согласно данным Национальной статистической службы Армении общий объем экспорта из Армении за январь-апрель 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 16,1% до $608,3 млн.