WSJ узнала о возможности выкупа Россией акций «Роснефти» у Катара

Как сообщает Wall Street Journal, в ходе приватизации пакета «Роснефти» в декабре прошлого года Россия и Катар договорились о возможности обратного выкупа части акций в течение ближайших десяти лет. Собеседник газеты утверждает, что соглашение об обратном выкупе акций было заключено в ходе переговоров с участием президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Источник утверждает, что сама сделка по продаже 19,5% акций «Роснефти» была необходима России для преодоления бюджетного кризиса. В то же время Москва и Доха рассматривали сделку как способ наладить отношения между двумя странами, которые поддерживали разные стороны во время гражданской войны в Сирии. Помимо этого Катар, по словам собеседника газеты, посчитал, что обратная продажа акций России может оказаться выгодной, учитывая возможный рост цен на нефть и увеличение стоимости «Роснефти». Вместе с тем Glencore и QIA в своем комментарии заявили, что соглашение о приобретении акций «Роснефти» не предусматривало опции их обратного выкупа. «Консорциум самостоятельно будет решать дальнейшую судьбу этих акций», — заявили представители катарского фонда в Лондоне. Вопрос о том, может ли создаться ситуация для обратной покупки пакета «Роснефти» у Катара, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что «не считает возможными или корректными подобные эвентуальные рассуждения». Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. По словам источника РБК в «Роснефти», соглашения об обратном выкупе акций не существует. Источник, близкий к участникам сделки по приватизации 19,5% «Роснефти», сказал РБК, что она не предполагает обратного выкупа акций. В ходе подготовки сделки обсуждалось, что если покупатели (Glencore и QIA) не получат финансирования от Intesa, чтобы рефинансировать бридж-кредит от ВТБ, то акции «Роснефти» будут возвращены «Роснефтегазу». «Если нет внешних денег, то возвращает акции обратно», — логика была такая, пояснил собеседник РБК. Но это был лишь план С, Intesa выдала покупателям кредит на покупку акций «Роснефть» и уже начало его синдицировать, напомнил он.

