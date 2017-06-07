Для Армении паромные грузоперевозки не являются альтернативным путем

  • Lragir.am
  • Бизнес - 07 Июня 2017, 11:09
/АРКА/. Для Армении паромные грузоперевозки не являются реальной альтернативой наземным перевозкам, сказал во вторник директор компании по грузоперевозкам "Апавен" Гагик Агаджанян. 

"Во-первых, данный путь уже существует и функционируют, таким образом он является не альтернативой, а дополнением к системе автоперевозок. Во-вторых, это - железнодорожные паромы и они не предназначенные для перевозки грузовых автомобилей, а за счет железной дороги невозможно полностью удовлетворить потребности страны", - сказал он.

Он подверг критике также возможность авиаперевозок, указав на множество проблем и большие затраты.

"Авиаперевозки - это лишь крайняя мера на тот случай если других путей больше нет", - сказал директор

В качестве альтернативы Верхнему Ларсу, он видит, в первую очередь, транспортный коридор через территорию Абхазии.

"Данный проект был разработан в ответ на согласии Грузии не препятствовать вступлению России в ВТО. Предполагалось использовать швейцарскую компанию SGS в качестве посредника между таможенными службами России и Грузии. Однако он был заморожен после вступления России в организацию", - отметил Агаджанян.

По его словам, открытие этой дороги положительный образом скажется и на армянской экономике, так как цены на грузоперевозки могут упасть до двух раз, а следовательно подешевеют товары и для конечного потребителя. 

Вместе с тем, Агагджанян отметил, что он не может не признавать существование сил, которые противятся его реализации.

"Несмотря на все экономические выгоды, такие силы есть в том числе и в Грузии. Они в первую очередь преследуют свои политические интересы", - заключил он.

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