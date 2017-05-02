Чехия откроет в Армении завод по производству систем светодиодного освещения

/АРКА/. Завод по производству систем светодиодного освещения будет создан в Армении. Соответствующее соглашение было подписано на днях в Ереване между министерством экономического развития и инвестиций Армении и чешской компанией "Грандера". Соглашение подписали министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян и председатель правления ЗАО "Грандера" Карел Крейза. Меморандумом предусмотрено налаживание партнерских отношений и обеспечение продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на реализацию программ по модернизации уличного освещения в городах и селах Армении, а также строительство современного завода по производству светодиодных систем. Строительство нового завода позволит создать конкурентоспособную армянскую продукцию, а расширение производства предоставит возможность экспортировать продукцию как в Иран, так и страны ЕАЭС. Строительство завода по производству систем светодиодного освещения планируется осуществить в течение 15 месяцев. По предварительным данным мощность предприятия на начальной стадии составит 18 тыс. единиц продукции ежегодно. На первом этапе планируется создание 170 рабочих мест, а после расширения производства общее количество сотрудников будет доведено до 400. В рамках реализации инвестиционной программы, в случае необходимости, Минэкономики окажет всевозможное содействие компании "Грандера", используя арсенал имеющегося у правительства инструментария. "Мы готовы сотрудничать с компанией по всем возможным направлениям и оказать посильное содействие", - сказал Караян. В свою очередь Крейза отметил, что Армения интересна для компании, поскольку имеет свободный рынок и не столкнулась ни с какими проблемами при выходе на рынок. "Армении необходимо внедрить новые технологии и мы можем создать их совместно. Мы также обеспечим новые рабочие мест", - сказал Крейза, добавив, что работа с Минэкономики была очень продуктивной.