Греция и иностранные кредиторы достигли договоренности по пакету реформ

Греция и представители иностранных кредиторов договорились по проекту реформ, которые открывают стране путь к новым траншам от Международного валютного фонда Греция и ее иностранные кредиторы достигли финального соглашения по проекту реформ. Об этом заявил министр финансов Греции Эвклид Цакалотос, передает Reuters. Соглашение включает в себя изменение трудового законодательства, а также энергетическую реформу, сокращение пенсий и повышение налогов. Это значительное достижение в переговорах двух стран, которые начались в октябре 2016 года. «Там был белый дым», — сказал Цакалотос, отсылая к процессу выборов папы в Ватикане. «Переговоры по техническому соглашению были завершены по всем вопросам <…> путь к переговорам по списанию задолженности проложен», — сказал он. Как отмечает агентство, Афины уже пообещали сократить пенсии в 2019 году и повысить налоги в 2020 году, чтобы сэкономить до 2% ВВП. Теперь Греции нужно принимать новые меры, прежде чем министры финансов еврозоны одобрят выделение кредитов. Афинам требуются €7,5 млрд на погашение части долга. Следующее плановое заседание Еврогруппы состоится 22 мая, на нем в том числе будет обсуждаться и этот вопрос. Иностранные кредиторы регулярно проводят оценку выполнения Грецией своих требований: это Еврокомиссия, Европейский центробанк, Международный валютный фонд (МВФ) и Европейский механизм стабильности. В марте 2017 года Греция попросила €3 млрд у Всемирного банка на программу по борьбе с безработицей. На эти деньги удастся создать 300 тыс. рабочих мест за три года, чтобы сократить уровень безработицы в стране, составляющий 23%, заявили в Афинах.​ На начало 2016 года госдолг Греции составлял €321,3 млрд, или почти 180% ВВП. Более половины долга страны — займы от европейских стран. Всего в рамках предоставления финансовой помощи европейскими странами Греция получила около €200 млрд. В мае 2016 года МВФ предложил кредиторам Греции из еврозоны согласиться на отсрочку до 2040 года выплаты процентов по займам.

