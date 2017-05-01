Впервые за много лет власти оказались последовательны – и теперь в Армении в продаже больше нет турецких помидоров. Об этом заявил на встрече с журналистами 1 мая фермер Армен Симонян. По его словам, Минсельхоз и таможенная служба Комитета госдоходов сделали хотя бы один важный шаг: перестали пропускать турецкие овощи без таможенных пошлин. «Так мы хоть на местном рынке сможем продать то, что вырастили. Тогда и денег наберём, чтобы самим отправлять овощи и фрукты в Россию. В советское время их составами возили. Тогда мы не думали, как продать. Сейчас приходится думать. Вот пусть нас не душат турецкой контрабандой, тогда на ноги встанем, сами будем вывозить», - отметил Симонян. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Армянские фермеры: Наконец-то перестали пропускать турецкие помидоры
- Бизнес - 01 Мая 2017, 15:22