Платон на армянских дорогах

Министр связи и транспорта Армении принимал на днях российскую делегацию, представляющую систему Платон, которая отслеживает движение грузовиков вместимостью выше 12 т и взимает пошлины и налоги, направляя их на ремонт дорог. Платон принадлежит одному из одиозных друзей Путина – Ротенбергу. Внедрение системы вызвало в России не одну волну протеста дальнобойщиков. Сначала они жаловались на высокие тарифы, и правительство вынуждено было снизить их. Акции, вроде, замерли, но периодически волны поднимаются то здесь, то там. Подобные системы действуют и в других странах, и проблема – в правоприменительной практике. Одно дело, когда устанавливаются разумные пошлины для грузоперевозчиков, другое – когда пошлины устанавливаются при дорогах, где не обеспечены элементарные условия комфорта и безопасности. Согласно официальной информации, Ваан Мартиросян предложил провести исследования по внедрению системы в Армении, обозначить экономические обоснования, а уж затем обсудить варианты сотрудничества. Ваан Мартиросян отметил, что внедрение системы может способствовать развитию мультимодальных грузоперевозок по территории Армении. Но это возможно только при наличии качественных дорог. Состояние межгосударственных дорог в Армении оставляет желать лучшего. В Армении на деле нет дорог. Сейчас строится автобан Север-Юг, но темпы и качество строительства говорят о том, что тянуться оно может годами. Другое дело, если Платон готов обсудить с правительством Армении возможность инвестирования в дороги. Но в официальной информации об этом речи не было.