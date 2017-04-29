Армения запретила импорт овощей из Турции

Уже несколько дней запрещен импорт в Армению через Баграташенскую таможню некоторых наименований продукции из Турции, пишет газета "Жоговурд" (Народ). "Речь идет о сельскохозяйственной продукции - помидорах, баклажанах, перце и т.п., которые завозились в Армению жителями Ноемберянского района с территории Грузии", - пишет издание. Газета отмечает, что решение о запрете принято Госслужбой безопасности продуктов питания. Ранее Госслужба безопасности продуктов питания Армении заявила о проведении проверок публикаций в СМИ о том, что в республику из Турции импортируются помидоры с завышенным содержанием ядохимикатов.