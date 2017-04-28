Скандальный российский Платон продвигают в Армении

Министр связи, транспорта и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял сегодня гендиректора компании, внедрившей в России систему Платон, Антона Замкова.

Замков, представляя систему, сказал, что она была одобрена и международными организациями перевозчиков.

Система позволяет отслеживать транспортировку по всему ходу маршрута. Армянский министр отметил, что система может быть полезна для развития грузоперевозок. Он предложил изучить возможность внедрения системы в Армении, представить экономические обоснования, после чего можно будет обсуждать возможные варианты.

Напомним, что система Платон вызвала в России целую серию протестов. И сегодня российские дальнобойщики проводят массовые акции протеста.