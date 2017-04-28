Армения объявила тендер на строительство гелиостанции в 55 МВт

/АРКА/. Армения объявила тендер на строительство гелиостанции в Масрике мощностью в 55МВт и ожидает рекордно низкий тариф, сказал в пятницу журналистам заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян. По его словам, это будет первый предквалификационный раунд для поиска международных инвесторов, к которым будут представлены конкретные профессиональные требования. В частности, он пояснил, что они должны иметь опыт строительства гелиостанций мощностью до 100 МВт, соответствовать минимальным финансовым требованиям. Это позволит выбрать достаточно опытную и профессиональную компанию, которая будет инвестировать в создание станции. Замминистра отметил, что заинтересованность в проекте выразили около 40 компаний, однако, как показывает опыт, после предквалификационного этапа их останется не более 10. Говоря о стоимости проекта, Арутюнян отметил, что в зависимости от компании-инвестора и внедряемых технологий, согласно предварительным оценкам, она может составить порядка $40-60 млн. "Тендер планируется завершить во втором квартале 2018 года и это будет впервые, когда Армения будет определять тариф в энергетической системе в подобном формате. Это позволит обеспечить конкурентоспособный и даже рекордно низкий тариф для солнечной фотовольтной станции", - сказал Арутюнян. При этом он воздержался назвать ожидаемый тариф, чтобы инвесторы не ориентировались на этот показатель, подчеркнув лишь, что он должен быть доступней тарифа теплостанций и сопоставим с гидроэнергетикой, что позволит снизить тариф для конечного пользователя. К примеру, в Турции, по итогам тендера, тариф составит 6,99 центов, что является высоким показателем, по его мнению. При этом есть примеры, когда тариф составлял 3 и даже 2,4 цента. "Мы считаем, что в Армении, с учетом хорошего солнечного ресурса и благоприятных условий для инвесторов, ожидаемый тариф будет рекордно низким по мировым меркам", - сказал Арутюнян. При этом замминистра отметил, что мощность станции на втором этапе может быть увеличена в зависимости от интереса инвестора до 100 МВт. Летом 2015 года в Армении стартовала инвестиционная программа стоимостью в $58 млн., направленная на развитие возобновляемой энергетики. Программа рассчитана на 5-6 лет и осуществляется Фондом возобновляемой энергетики и энергосбережения при поддержке Климатического инвестиционного фонда (Climate Investment Funds), Министерства энергетики и природных ресурсов Армении, а также при содействии Всемирного Банка и Азиатского банка развития. Основной этап мероприятий в рамках программы стартует в 2017 году. По ее завершении в Армении планируется построить гелиостанции мощностью 40-50 МВт., которые будут готовы к эксплуатации к 2020 году.