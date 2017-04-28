В марте одно из армянских сел было полностью переведено на солнечную энергию, сообщил замминистра энергетики Армении Айк Арутюнян. Село Лернамердз Армавирского марза сменило режим энергопитания: на крышах 80 домов были размещены солнечные водонагреватели, а на некоторых домах – солнечные фотобатареи. Проект оценивается в 40 млн. драмов. «Глава сельской общины требовал газификации. Расчеты показали, что придется потратить 1,5 млн. драмов на каждого жителя, а альтернативный проект требовал чуть меньше 500 тыс.. Кроме того, отныне они получают бесплатную энергию», сказал Арутюнян.