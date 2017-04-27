Премьер Армении: Штрафы за досрочное погашение кредита – дополнительное бремя для граждан

  • Lragir.am
  • Бизнес - 27 Апреля 2017, 16:56
Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня в ходе заседания правительства коснулся вопросов применения банками и кредитными организациями взысканий или штрафов в отношении физических или юридических лиц при досрочном погашении задолженности.

По словам главы правительства, это становится ненужным бременем для граждан и хозяйствующих субъектов.

«Логичнее создать механизмы, которые будут поощрять добросовестных заемщиков», – указал премьер.

Карен Карапетян призвал председателя Центробанка Армении Артура Джавадяна совместно с правительством решить вопрос регулирования кредитных отношений, представить предложения в аппарат правительства.

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