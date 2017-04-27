Премьер Армении: Штрафы за досрочное погашение кредита – дополнительное бремя для граждан

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня в ходе заседания правительства коснулся вопросов применения банками и кредитными организациями взысканий или штрафов в отношении физических или юридических лиц при досрочном погашении задолженности. По словам главы правительства, это становится ненужным бременем для граждан и хозяйствующих субъектов. «Логичнее создать механизмы, которые будут поощрять добросовестных заемщиков», – указал премьер. Карен Карапетян призвал председателя Центробанка Армении Артура Джавадяна совместно с правительством решить вопрос регулирования кредитных отношений, представить предложения в аппарат правительства.