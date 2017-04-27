Крупнейшие налогоплательщики Армении за первый квартал 2017 года увеличили выплаты в госбюджет на 11,7%

/АРКА/. 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении за первый квартал 2017 года выплатили в госбюджет более 174,9 млрд. драмов, что на 11,7% или на 18,4 млрд. драмов больше по сравнению с первым кварталом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Комитетом по госдоходам при правительстве Армении по итогам января-марта 2017 года. Из общей суммы налоговых выплат 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении около 133 млрд. драмов составили суммы, собранные непосредственно налоговыми органами, а около 41,9 млрд. драмов - таможенными органами. В то же время, около 57,8 млрд. драмов составили прямые налоги (налог на прибыль, подоходный налог), на косвенные налоги пришлось порядка 94,7 млрд. драмов (в т.ч. НДС, акцизный налог), а на иные налоги и пошлины – 22,3 млрд. драмов. При этом следует отметить, что налоговые поступления 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении составляют 68,5% от всего объема налогов и пошлин, поступивших в госбюджет за январь-март 2017 года. Совокупные налоги и пошлины в госбюджет республики за отчетный период составили более чем 255,2 млрд. драмов, увеличившись на 10,6%. Согласно официальным данным, в главе списка крупнейших налогоплательщиков страны остается "Газпром Армения". Компания за первый квартал 2017 года выплатила в государственный бюджет более 16,8 млрд. драмов против порядка 15,6 млрд. драмов за тот же период 2016 года. Второе место заняла компания "Гранд Тобако", которая за отчетный период выплатила в госбюджет 5,47 млрд. драмов (рост на 87,3%). Далее в списке крупнейших налогоплательщиков следует "Зангезурский медно - молибденовый комбинат", уплативший в бюджет за отчетный период 4,7 млрд. драмов против 1,99 млрд. драмов в первом квартале 2016 года. Четвёртым идёт компания "Алекс Холдинг" с показателем порядка 4,49 млрд. драмов против 3,3 млрд. драмов. Замыкает пятёрку лидеров компания "Электросети Армении", уплатившая в бюджет за первый квартал 2017 года налогов в размере около 4,1 млрд. драмов против 4 млрд. драмов за тот же период 2016 года. В топ-10 крупных налоголательщиков также вошли "CPS OIL CORPORATION" (3,4 млрд. драмов), Капанский горно-обогатительный комбинат (3 млрд. драмов), Армянская атомная электростанция (2,5 млрд. драмов), Philip Morris Armenia (2,34 млрд. драмов), Интернешнл Масис Табак (2,33 млрд. драмов). ($1 – 484,53 драма).