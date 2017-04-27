Соглашение об общем авиапространстве между ЕС и Арменией снизит цены и повысит качество услуг

/АРКА/. Подписание в ближайшее время соглашениям между Арменией и ЕС о всеобъемлющих воздушных перевозках приведет к снижению цен на авиабилеты и повышению качества услуг, заявил начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Сергей Аветисян. Как сообщает агентство "Новости-Армения", в Ереване в четверг стартовал первый этап переговоров по соглашению об общем авиапространстве между Евросоюзом и Арменией. "Не могу назвать точные сроки, в которые будет заключено соглашение, но надеемся, что это будет сделано максимально быстро. Это приведет к повышению конкуренции в сфере, что в свою очередь создаст условия для географической диверсификации, падения цен на авиабилеты и повышения качества услуг, оказываемых авиаперевозчиками", - сказал Аветисян. По его словам, заключение соглашения приведет к либерализации сферы сразу для всех европейских перевозчиков, а также будет способствовать разработке авиакампаниями долгосрочных планов по работе в Армении. Заместитель руководителя отдела авиационных соглашений Еврокомиссии, глава переговорной группы ЕС-Армения Клаус Гейл, в свою очередь, отметил, что подписание аналогичных соглашений между Евросоюзом и другими странами привело к ощутимым результатам и оказалось выгодным для сторон. "В результате на авиарынке появляется больше игроков, регистрируется рост трафика, значительное снижение цен. Это способствует большей интеграции между странами и развитию сферы", - сказал Гейл. Глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский также придал большое значение началу переговоров, благодаря которым Армения станет частью большой авиасемьи. "Надеюсь, что это приведет к развитию сферы туризма в Армении. Страна станет более доступным направлением, что повысит ее привлекательность", - сказал Свитальский. Совет Евросоюза по транспорту, телекоммуникациям и энергетике 1 декабря 2016 года одобрил мандат Еврокомиссии на проведение переговоров о присоединении Армении к общему авиационному пространству ЕС. Соглашение дает право на либерализацию полетов сразу со всеми странами Евросоюза