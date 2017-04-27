ГУГА приветствует вход турецкого лоукостера на армянский рынок

/АРКА/. Приход турецкого лоукостера Pegasus Airlines на армянский рынок повысит конкурентоспособность Армении в сфере авиаперевозок, заявил в четверг начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Сергей Аветисян. "Многие жители Армении летают через Грузию, так как там они могут воспользоваться услугами турецких авиакомпаний, в том числе Pegasus Airlines", - сказал Аветисян, передает агентство "Новости-Армения". Он отказался сообщить о том, насколько более доступные цены предложит турецкий лоукостер. При этом Аветисян не видит угроз, связанных с входом этой авиакомпании на армянский рынок. С 1-го июня авиакомпания Pegasus Airlines приступит к реализации рейсов из Стамбула в ереванский Международный аэропорт "Звартноц". Планируется, что рейсы будут осуществляться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Pegasus Airlines - турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Стамбуле. Является одним из наиболее активных лоукостеров, осуществляя регулярные и чартерные международные авиарейсы по Турции и практически всем европейским странам.